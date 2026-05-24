Президент США Дональд Трамп заявил, что что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован.

«Соглашение в основном согласовано и подлежит окончательному утверждению между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами, перечисленными в списке», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер сообщил, что провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, а также отдельно поговорил с премьер-министром Израиля Нетаньяху.

Президент добавил, что финальные детали сделки еще обсуждаются, а об итогах объявят в ближайшее время. По его словам, одним из пунктов соглашения станет открытие Ормузского пролива.