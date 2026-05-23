Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что шифрование в популярном мессенджере WhatsApp является «гигантским обманом» для пользователей.

Ранее американский штат Техас обратился в суд против мессенджера и корпорации Meta, обвинив их в многолетнем введении пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности. Поводом для разбирательства стало предполагаемое сокрытие данных о фактическом доступе к личной переписке граждан.

«Сотрудники WhatsApp имеют доступ практически ко всем личным сообщениям. Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда сказал, что продал приватность своих пользователей», – написал Дуров в своем Telegram-канале.