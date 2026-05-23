Сборная Ирана по футболу перенесла тренировочный лагерь из США в Мексику в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом заявил президент Федерации футбола исламской республики Мехди Тадж.

«Тренировочные лагеря национальных команд, участвующих в чемпионате мира 2026 года, утверждены FIFA. К счастью, заявка Ирана на участие в сборах в Мексике была одобрена», – сказал Тадж.

Глава иранской федерации добавил, что расстояние от лагеря до Лос-Анджелеса на автомобиле составляет около 3 часов 20 минут. По его словам, перелет до Сиэтла, где пройдет один из матчей, займет примерно три часа.

«Таким образом, визовых проблем не возникнет, и мы вылетим в Мексику иранским рейсом», – пояснил Тадж.