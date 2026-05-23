Авиакомпания AZAL не позиционирует себя как лоукостер и формирует стоимость авиабилетов в соответствии с международными авиационными стандартами, заявил председатель правления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Самир Рзаев.

«Безусловно, мы полностью понимаем обеспокоенность наших пассажиров и стараемся оказывать поддержку в этом вопросе. Эта тема не остается без нашего внимания. Однако, считаю, что сравнивать «Азербайджанские авиалинии» с лоукостерами — не совсем корректный подход. Потому что AZAL как компания не позиционирует себя в качестве бюджетной авиакомпании», – сказал Рзаев в интервью АПА и AzTV.

Он отметил, что формирование цен осуществляется в соответствии с международными авиационными стандартами, при этом AZAL ориентируется на практику ведущих мировых авиаперевозчиков.

«На формирование стоимости авиабилетов влияют несколько основных факторов. Прежде всего это количество пассажиров на рейсе, оставшееся до вылета время, а также существующая на рынке динамика спроса и предложения. Все эти факторы анализируются в соответствии с международной авиационной практикой, и цены формируются именно на основе этих параметров», – пояснил Рзаев.

По его словам, компания предоставляет пассажирам альтернативные варианты: в Международный аэропорт Гейдар Алиев выполняют рейсы еще 40 авиакомпаний по различным направлениям, из которых 15 являются лоукостерами.

Он подчеркнул, что в 2025 году 1,7 млн пассажиров воспользовались услугами бюджетных авиакомпаний, работающих в бакинском аэропорту. В целом же число пассажиров, обслуженных всеми авиакомпаниями, в прошлом году превысило 3,5 млн, добавил Рзаев.

«Сегодня Международный аэропорт Гейдар Алиев полностью открыт для других авиакомпаний и их запросов, и мы готовы предоставлять им необходимые льготы. Наша основная цель – увеличить объемы пассажирских перевозок и число туристов, приезжающих в Азербайджан», – пояснил председатель правления.