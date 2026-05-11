Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о назначении сразу трех официальных представителей правительства.

В состав пресс-службы нового кабинета вошли бывшие телеведущие и журналисты — Ванда Сонди, Эва Мадьяр и Анита Кёбёль.

«Новое правительство Венгрии намерено выстраивать партнерские отношения с медиа», — заявил Мадьяр, представляя назначенных пресс-секретарей на своей странице в социальных сетях.

Он отдельно подчеркнул профессиональный опыт каждой из них, отметив, что все трое «научились задавать вопросы, слушать, проверять информацию и ответственно информировать общество».