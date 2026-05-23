В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали нефтяные объекты в Новороссийске и промышленное предприятие в Пермском крае.

В Краснодарском крае удар пришёлся по нефтебазе «Грушовая балка», где возник пожар, пострадали как минимум два человека. По данным OSINT-ресурсов, также зафиксирован дым в районе терминала «Шесхарис» — ключевого узла перевалки нефти «Черномортранснефти».

В Пермском крае, по информации губернатора Дмитрия Махонина, обошлось без пострадавших. Предварительно, целью атаки мог стать химический комплекс «Метафракс» в Губахе.