Госсекретарь США Марко Рубио отметил позитивные сдвиги на переговорах с Ираном и допустил скорое появление новостей, связанных с ходом консультаций.

«У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – сказал Рубио журналистам в Нью-Дели, комментируя ход переговоров с исламской республикой.

По его словам, достигнут определенный прогресс, ведется работа по урегулированию. При этом он допустил вероятность, что в ближайшие дни будут новости по этому поводу.

Рубио также указал, что США намерены решить проблему Ирана «тем или иным способом», но пока пытаются добиться это дипломатическим путем.

«Мы надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем, над этим мы и работаем, и, возможно, в какой-то момент во время моего визита (в Индию) здесь будет о чем поговорить на эту тему», – добавил глава американской дипломатии.

Тем временем официальный представитель Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США находятся на финальном этапе работы с меморандумом. По его словам, на данный момент переговорщики обсуждают вопросы прекращения войны и американской военно-морской блокады, а также вопросы, связанные с разблокировкой замороженных иранских активов.