Власти Пакистана ужесточили санитарный контроль в аэропортах страны для прибывающих пассажиров на фоне вспышки лихорадки Эбола в Африке. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения исламской республики.

Согласно публикации, министр здравоохранения Мустафа Камал распорядился ввести дополнительные меры профилактического контроля в отношении граждан, въезжающих в Пакистан, с целью недопущения возможного распространения вируса. Лицам, планирующим поездки в африканские страны, рекомендовано ознакомиться с действующими санитарными рекомендациями.

В Минздраве подчеркнули, что риск завоза лихорадки Эбола в страну остается крайне низким, что объясняется ограниченным авиасообщением с государствами, где были выявлены случаи заражения.

По данным ведомства, случаев заражения Эболой на территории Пакистана ранее не фиксировалось.