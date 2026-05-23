Российская медиа-помойка «Царьград», заблокированная в Азербайджане благодаря принципиальной позиции главного редактора Minval Politika Эмиля Мустафаева, в предсмертной судороге выдала в Telegram очередной материал под заголовком «„Нас обманули“: где Россия просчиталась с Арменией?».

Автор текста, доктор политических наук, первый «глава МГБ ДНР» (кавычки наши — Minval) Андрей Пинчук уверен: «С момента образования независимости Армении ключевой её проблемой являлась агрессивная политика Азербайджана по отторжению Нагорного Карабаха. С учётом того, что армяне действительно героически себя проявили, защищая Карабах, и фактически победили в войне с Азербайджаном, нагорно-карабахские армяне стали одним из доминирующих факторов в региональной политике. А нагорно-карабахский клан — ключевой ставкой России». Но «в какой-то момент Россия посчитала, что потеря Карабаха ослабит Пашиняна, сделала этот очень неправильный расчёт. В критический момент, когда Азербайджан начал войну за Нагорный Карабах, Москва переоценила своё влияние на Баку». После чего резюмирует: «Кто, на кого и за что может теперь обижаться?»

Ну что же, давайте разберёмся. Только честно, без привычных для российской пропаганды иллюзий. С момента обретения независимости главной проблемой Армении была не «агрессивная политика Азербайджана», а собственная неспособность построить нормальное государство вместо территориальных претензий к соседям и агрессии против Азербайджана. Да и рассказы о «героизме» карабахских армян можно было бы поумерить.

Армения воевала при активной поддержке России — достаточно вспомнить 366-й мотострелковый полк. Территориальные захваты совершались по простой схеме: сначала российские «ихтамнеты» ломали сопротивление азербайджанской самообороны, у которой, несмотря на всё мужество и самоотверженность, шансов выстоять против регулярной армии не было, а потом армянские «львы со стальными сердцами» спокойно занимались грабежом мирного населения и этническими чистками азербайджанцев. Нагорно-карабахский клан стал для Москвы не просто «ставкой», а инструментом контроля над регионом — классический имперский приём divide et impera, который в XXI веке выглядит уже не цинично, а жалко.

Вторую войну в Карабахе тоже начала Армения, а не Азербайджан. Достаточно вспомнить, как тогдашний министр обороны Армении Давид Тоноян в ноябре 2019 года, за год до войны, обещал «новую войну за новые территории». В Армении рассчитывали на повторение сценария девяностых. Не вышло. На линии фронта пришлось встретиться с новой азербайджанской армией — вооружённой современным оружием, профессиональной и очень мотивированной. Проиграв и войну осенью 2020 года, и антитеррористические рейды в 2023 году, Пашинян и решил обидеться на Россию. Просто потому, что Москва не оправдала ожиданий.

Более того, когда внешний патрон превращает твою страну в разменную монету, рано или поздно возникает запрос на суверенитет. Особенно в ситуации, когда Россия решает толкнуть Армению на проигрыш в войне, чтобы сместить неугодного Пашиняна. Который в начале своей карьеры вовсе не был таким антироссийским политиком, как сейчас. Он отправлял армянских сапёров в состав российской военной миссии в Сирии, договаривался с Москвой о двух дополнительных военных базах — в Зангезуре и близ стыка границ с Азербайджаном и Грузией, но, получив такой «сюрприз» от Кремля, обиделся и решил искать других союзников. Со стороны России ставка на падение Пашиняна — это был не просто ошибочный расчёт. Это было уже фундаментальное непонимание природы современных обществ. Государства, которые делают ставку на племенные кланы и силовое удержание территорий вместо институтов и легитимности, обречены на историческое поражение. Россия это демонстрирует с пугающей последовательностью.

Ещё одна «установка» Пинчука: оказывается, когда Азербайджан начал операцию по восстановлению своей территориальной целостности, Москва переоценила своё влияние на Баку. Сработало азербайджанское лобби. И вот снова сакраментальное «нас обманули». Оставим в стороне ироничные шпильки: кто и почему рассчитывал на новые армянские территориальные захваты, оккупацию Гянджи, выход к Куре и т. д. Просто… кто кого обманул? Империя, которая привыкла, что все вокруг должны быть её вассалами, вдруг столкнулась с тем, что средние державы больше не хотят играть по её правилам. Это не предательство. Это естественный распад сферы влияния умирающей империи.

Нельзя забывать, что истинным победителем является азербайджанский народ и его военные, которые своей кровью освободили эти земли.

А теперь главное.

Россия находится в состоянии системной агонии. Четвёртый год она не может добиться решающего результата в войне против страны, которую собиралась захватить за три дня. Украинская армия ведёт контрнаступательные действия, российская экономика трещит по швам: дефицит бензина, дырявый бюджет, технологическая деградация, утечка мозгов. Вместо того чтобы признать провал своей модели управления, российская пропаганда ищет новых врагов. И сегодня мишенью выбран Азербайджан.

А если приглядеться, то нельзя не заметить: идеологическая «надстройка» современной российской власти базируется на имперских мечтах и иллюзиях в лучшем случае середины XX века. Не сумев победить в настоящей войне, Россия с остервенением эксплуатирует победу 1945 года — единственное реальное достижение за последние восемьдесят лет. При этом она нагло присваивает себе всю славу, хотя без украинцев, белорусов, казахстанцев и азербайджанской нефти никакой «великой победы» не было бы. Гитлер прекрасно понимал стратегическую ценность Баку. Без азербайджанской нефти вермахт задохнулся бы ещё раньше. Наконец, не стоит недооценивать и помощь союзников по антигитлеровской коалиции — от ленд-лиза до высадки в Нормандии и военных действий в Северной Африке.

Но России сегодня, впрочем, как и всегда, не до исторической правды. Ей нужна сакральная жертва и вечный враг. Не имея будущего, она пытается жить прошлым. Не имея достижений, она паразитирует на достижениях предков. Не умея строить, она умеет только разрушать и сеять хаос.

Она пытается поддерживать в рабочем состоянии конфликты, вспыхнувшие ещё в девяностые, и провоцирует новые. Пытается разжигать страсти то в Сирии, то в Мали, то ещё где-нибудь. И искренне считает, что играет в большую геополитику. Но это не политика великой державы. Россия сегодня — это государство, которое проиграло историю.

Пока Россия не откажется от политики вставлять соседям палки в колёса, она не восстановит ни свой имидж, ни способность двигаться вперёд. Пока не исчезнет комплекс «старшего брата», у неё не будет ни развития, ни прагматичных и уважительных отношений с соседями.