Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» России в ответ на инциденты на восточном фланге альянса, допустив в качестве одной из возможных мер отключение интернета. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Павел заявил о необходимости «достаточно решительных, возможно, даже асимметричных» действий в ответ на «провокации на восточной границе» НАТО. По его словам, в противном случае Москва может усилить давление.

Также чешский президент заявил, что НАТО следует рассмотреть «асимметричные» меры, «которые не приводят к гибели людей», но при этом являются достаточно «чувствительными, чтобы заставить Россию пересмотреть политику». В числе возможных шагов он назвал отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.

Павел подчеркнул, что такие меры должны «принудить Россию к переговорам». По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности.