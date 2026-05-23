Российские войска уже более суток наносят массированные удары по объектам украинской государственной компании «Нафтогаз» в двух областях страны, в результате чего зафиксированы серьезные разрушения и крупные возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Под ударами российской армии оказались объекты нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. В результате попаданий оборудование предприятий получило серьезные повреждения, на местах ударов возникли масштабные пожары. В настоящее время там работают экстренные и профильные службы.

Как отметили в «Нафтогазе», ключевым моментом стало своевременное проведение эвакуации персонала – в результате среди работников пострадавших нет.