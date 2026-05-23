Президент США Дональд Трамп в субботу проведет совещание со своей переговорной командой, а в воскресенье примет решение о возможном возобновлении боевых действий против Ирана. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

Трамп уточнил, что в предстоящем совещании примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, а также предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер.

По его словам, вероятность достижения соглашения с Ираном либо возобновления боевых действий он оценивает как равную – 50 на 50.

«Я думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу по ним удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем хорошую сделку», – подчеркнул американский лидер.