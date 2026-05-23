Президент США Дональд Трамп продлил еще на год режим чрезвычайного положения и связанные с ним санкции в отношении руководства Беларуси. Соответствующее уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

«Действия и политика некоторых представителей правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

В уведомлении подчеркивается, что основанием для сохранения ограничительных мер остаются ситуация с правами человека, давление на оппозицию и обвинения в нарушении демократических процедур в Беларуси. Отмечается, что в 2021 году США уже расширяли санкционные меры после президентских выборов 2020 года.