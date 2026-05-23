Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения немецкого канцлера Фридриха Мерца по Украине. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Зеленский отверг предложение Мерца и заявил, что Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе.

В своем письме Зеленский заявил, что смещение премьера Венгрии Орбана — ярого противника членства Украины в ЕС — после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

«Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины. Мы защищаем Европу – в полной мере, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе», — отметил украинский лидер.