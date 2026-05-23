Спасатели в Самухском районе Азербайджана извлекли из колодца местного жителя, получившего травмы после падения. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что на горячую линию 112 поступила информация о том, что в селе Чобанабадлы Самухского района местный житель оказался в беспомощном состоянии. На место происшествия были оперативно направлены спасатели Гянджинского регионального центра МЧС.

В ходе оценки обстановки установлено, что 38-летний Рауф Фарманлы упал в колодец глубиной около 20 метров и не смог самостоятельно выбраться из-за полученных травм.

Спасатели извлекли пострадавшего из колодца.