Президент Ильхам Алиев в публикации на своей странице в X заявил, что Азербайджан удостоился чести принять у себя WUF13 — второй по масштабу международный форум в стране после COP29.

Глава государства поздравил участников, партнёров и структуры ООН, в особенности UN-Habitat, с успешным и результативным проведением форума. По его словам, WUF13 с рекордными почти 60 тысячами участников вошёл в историю как крупнейший Всемирный форум городов.

Алиев отметил, что впервые организованный по инициативе Азербайджана сегмент лидеров придал новый политический импульс глобальной городской повестке. Он подчеркнул, что форум завершился принятием двух важных документов — Резюме председателя и Бакинского призыва к действию.

Президент напомнил, что Азербайджан, переживший урбицид, культуроцид и экоцид, сегодня с нуля восстанавливает девять городов и сотни сёл в Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, международное сообщество высоко оценило усилия Баку по послевоенному восстановлению, назвав их ценным примером для других постконфликтных регионов мира.

Ильхам Алиев также заявил, что идеи, отражённые в итоговых документах форума — от чистого воздуха и устойчивого развития городов до защиты культурного наследия и поддержки малых островных развивающихся государств, — будут и дальше формировать глобальную городскую повестку.

Глава государства добавил, что в условиях растущей глобальной неопределённости WUF13 стал очередным вкладом Азербайджана в укрепление многостороннего сотрудничества и коллективных усилий ради лучшего будущего.