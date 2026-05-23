Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить удар по территории страны с применением комплекса «Орешник». По его словам, такая информация поступила от украинской разведки.

Зеленский призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости пользоваться укрытиями.

«Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать полностью справедливо на каждый российский удар», — подчеркнул он.

Тем временем посольство США в Киеве также предупредило о возможной масштабной атаке в течение ближайших 24 часов.