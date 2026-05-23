ВСУ сообщили о серии ударов по объектам в Новороссийске и на территориях, находящихся под российским контролем, в ночь на 23 мая.

По данным командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, в Новороссийске среди поражённых целей названы ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239, фрегат «Адмирал Эссен», а также терминал «Шесхарис» и нефтехранилище «Грушевая балка». Степень возможных повреждений не уточняется.

Также утверждается, что удары были нанесены по объектам в Донецке, Луганской, Херсонской и Запорожской областях — включая позиции ПВО, пункты управления беспилотниками, тыловые базы и военную технику. Официального подтверждения этих данных на данный момент нет.