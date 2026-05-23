Консул Генерального консульства Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел республики в соцсети X.

«Нас глубоко потрясла весть о гибели нашего уважаемого коллеги-дипломата, консула Генерального консульства Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран Рамиля Рза оглу Имранова», – говорится в сообщении.

Согласно информации, Имранов погиб в результате аварии на автотрассе Джульфа-Тебриз, близ поселка Маранд, управляя автомобилем во время исполнения служебных обязанностей.

«В этот тяжелый день выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам покойного, желаем им терпения. Аллах ряхмят элясин!», – подчеркнул в МИД.