Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф в ходе недавнего визита на Кубу взял с собой одного из участников операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

Глава ЦРУ представил сопровождавшего его человека кубинской стороне как участника операции, в ходе которой были убиты кубинские телохранители венесуэльского лидера, отмечает телеканал. По данным CBS News, таким образом руководитель американской спецслужбы стремился послать Гаване определенный сигнал.

На прошлой неделе МВД Кубы сообщило о встрече в Гаване своего представителя с директором ЦРУ США. В ходе переговоров кубинская сторона заявила, что «Куба не представляет угрозы национальной безопасности США и нет никаких законных оснований для включения ее в (американский) список государств, предположительно спонсирующих терроризм». В ведомстве также указали, что на территории острова «нет иностранных военных или разведывательных баз», а Куба никогда не поддерживала враждебную деятельность против США.

Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ в рамках визита на Кубу провел встречи с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро, а также с министром внутренних дел Ласаро Альберто Альваресом Касасом и руководством местных спецслужб.