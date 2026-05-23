Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не позволит кому бы то ни было использовать страну против России.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения Армении с международными партнёрами не направлены против третьих государств.

«Проблемы могут возникнуть в отношениях любых стран. Мы не настроены на дополнительный рост напряжённости. Вопросы с экспортом абрикосов, вина или водки возникали и 10, и 15 лет назад. Мы обсудим всё в конструктивной, здоровой атмосфере и, надеюсь, найдём решения», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад пытается «раскачивать» союзников России, включая Армению, с целью нанести Москве максимальный ущерб.