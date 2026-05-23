Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против лиц, причастных к ракетным ударам по территории страны, а также против судов так называемого теневого флота России. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

В первый санкционный список включены 127 граждан России, которых украинские власти считают причастными к нанесению ракетных ударов по территории страны, в том числе по объектам критической инфраструктуры и гражданским сооружениям. Под ограничения, в частности, попали командиры подразделений дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Кроме того, в санкционный перечень вошли лица, которых Киев связывает с применением авиабомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000 во время ударов по Мариуполю в марте 2022 года. Ограничительные меры также затронули командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск Вооруженных сил России.

Во второй санкционный пакет включены 29 гражданских торговых судов, которые используются для перевозки грузов в интересах российских военных. По данным Киева, эти суда регулярно задействуются для транспортировки крупных партий вооружений, боеприпасов, военной техники и личного состава Министерства обороны РФ.

В офисе президента Украины отметили, что большинство из них уже находятся под санкциями США, Европейского союза и Великобритании. В отношении остальных Киев намерен добиваться синхронизации ограничительных мер со своими зарубежными партнерами.