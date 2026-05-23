По меньшей мере 27 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Дюссельдорфе в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на местную спасательную службу.

Согласно информации издания, тяжелые травмы получили пять человек. При этом, как отмечают спасательные службы, угрозы их жизни нет. В момент столкновения в двух вагонах находились свыше 60 пассажиров. Еще 28 человек были осмотрены медиками на месте происшествия, однако госпитализация им не потребовалась.

Авария произошла около 11:30 по местному времени (13:30 по Баку) на пересечении Берлинского проспекта и улицы Граф-Адольф-штрассе в районе Фридрихштадт.

Одной из вероятных причин инцидента специалисты называют выезд одного из составов на неверный путь. Среди рассматриваемых версий – возможная ошибка при переводе стрелки.