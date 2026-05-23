Россия в ближайшее время планирует перечислить компенсации наследникам гражданам Азербайджана, погибших в результате катастрофы AZAL. Об этом заявил глава авиакомпании Самир Рзаев.

«Да, по итогам переговоров между правительствами Азербайджана и России уже достигнута договоренность о выплате российской стороной компенсаций наследникам граждан Азербайджана, погибших в результате катастрофы», – заявил Рзаев в интервью АПА и AzTV.

Он добавил, что, кроме того, в соответствии с достигнутым соглашением, правительство России также компенсирует ущерб, причиненный AZAL в результате катастрофы.

«В целом перечисление выделенных средств российской стороной Азербайджану планируется в ближайшее время. После этого на нас будет возложена задача по выплате этих средств наследникам погибших», – подчеркнул глава авиакомпании.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО «Панцирь-С».