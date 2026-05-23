Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе беседы лидеры также затронули ситуацию вокруг Ормузского пролива. При этом подробности обсуждения не приводятся.

Кроме того, Макрон провел консультации с королем Иордании Абдаллой II, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.