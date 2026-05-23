Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ, так как выгоды от участия в ЕАЭС для Армении при переориентации на Европу исчезнут. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

«Самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А [Армении]», — написал он.

Политик добавил, что всем ясен тот факт, что «при переходе на европейские газовые цены население страны погонит этого дяденьку». Поэтому, по его мнению, премьеру Армении «приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете». «Но так не бывает», — предостерег Медведев.

Медведев также указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.