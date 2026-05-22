Спикер Милли Меджлиса (ММ) Сахиба Гафарова 22 мая приняла участие в 60-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург.

В своем выступлении Гафарова отметила важную роль Ассамблеи в развитии диалога и сотрудничества между законодательными органами, а также в обсуждении широкого круга вопросов, представляющих общий интерес. По ее словам, МПА СНГ остается значимой площадкой как для проведения регулярных заседаний и мероприятий, так и для выработки новых инициатив.

Информируя участников о 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку, спикер ММ подчеркнула, что проходящее 17–22 мая мероприятие является одним из крупнейших международных форумов, посвященных вопросам устойчивого развития и урбанизации. Она отметила, что нынешняя сессия стала самой масштабной в истории Программы ООН по населенным пунктам: зарегистрировано более 45 тыс. участников из 182 стран.

Гафарова заявила, что проведение форума в Баку подтверждает роль Азербайджана как страны, способной объединять государства и сообщества вокруг общих целей. Она также напомнила слова президента Ильхама Алиева, сказанные на открытии форума: «Азербайджан расположен между Европой и Азией и всегда был местом встречи Востока и Запада».

Спикер сообщила, что в рамках WUF13 состоялось отдельное мероприятие Парламентской Ассамблеи на тему «Устойчивое развитие горных населенных пунктов». По ее словам, инициатива позволила привлечь внимание к развитию горных территорий и обеспечить содержательный обмен опытом между странами СНГ. Она добавила, что парламентарии Содружества активно участвовали в обсуждениях.

Гафарова также отметила, что МПА СНГ является площадкой не только для многостороннего сотрудничества, но и для развития двусторонних контактов между парламентами. В этом контексте она упомянула свое участие во Втором азиатском форуме женщин, который недавно прошел в Бухаре.

По словам спикера, в июне ожидается очередное, 24-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом и Федеральным Собранием РФ. Она также подчеркнула важность инициатив МПА СНГ, направленных на развитие гуманитарного взаимодействия.

Отдельно Гафарова затронула мониторинговую деятельность МПА СНГ по выборам, отметив роль Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан в обеспечении этой работы.

Кроме того, она напомнила о конференции «Гейдар Алиев — основоположник конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана», проведенной 8 декабря 2025 года в Баку совместно Милли Меджлисом и Бакинским филиалом института. Мероприятие было приурочено к 30-летию Конституции Азербайджана и 107-летию парламента и собрало парламентариев стран СНГ, представителей дипломатического корпуса, академического сообщества и экспертов.

В начале мая в Бакинском филиале также прошел круглый стол, посвященный 20-летию Международного института мониторинга, на тему «Роль парламентариев в международных мониторингах».

Подводя итог, Гафарова заявила, что МПА СНГ продолжает играть важную роль площадки для межпарламентского взаимодействия, выразив уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в рамках Ассамблеи.