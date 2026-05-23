Роспотребнадзор запретил импорт алкогольной продукции ряда армянских производителей, заявив о проблемах с качеством.

Под ограничения попала продукция компаний «ВЕДИ-АЛКО», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом „Шахназарян“». В список вошли несколько видов вина и коньяка.

Ранее, как сообщал Minval Politika, Россельхознадзор также заявил о проблемах с поставками из Армении овощей и фруктов.

Глава ведомства Сергей Данкверт сообщил ТАСС, что российская сторона фиксирует нарушения при поставках армянской продукции. Других подробностей он не привёл.