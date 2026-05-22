Новый проект соглашения между Ираном и США предусматривает полное прекращение военных действий на всех направлениях – от суши до морских и воздушных операций, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в полном тексте проекта соглашения содержится 10 ключевых положений:

немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сушу, море и воздух;

взаимный отказ от ударов по военной, гражданской и экономической инфраструктуре;

прекращение боевых действий и информационного противостояния;

соблюдение суверенитета и территориальной целостности, а также принцип невмешательства во внутренние дела государств;

обеспечение свободы судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;

создание совместного механизма мониторинга исполнения договоренностей и урегулирования споров;

начало переговоров по нерешенным вопросам в течение семи дней;

поэтапное снятие санкций США в обмен на выполнение Ираном условий соглашения;

приведение документа в соответствие с международным правом и Уставом ООН;

вступление соглашения в силу сразу после его официального объявления обеими сторонами.

По словам собеседников Al-Arabiya, окончательная версия документа может быть обнародована в ближайшие часы. При этом в тексте не содержится упоминаний об иранском ядерном оружии.