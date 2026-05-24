Вице-президент США Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, после решения директора Национальной разведки США Тулси Габбард об уходе в отставку вице-президент оказался в изоляции по вопросам внешней политики. Вэнс остается единственным «голубем» в администрации американского лидера Дональда Трампа, отмечают источники.

На этом фоне усиливаются позиции госсекретаря Марко Рубио. Источники Daily Mail утверждают, что именно глава Госдепартамента в настоящее время играет ведущую роль в формировании внешнеполитического курса Вашингтона.