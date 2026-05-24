В Белграде антиправительственный митинг перерос в столкновения протестующих с полицией, сообщает ТАСС.

После завершения многотысячного митинга часть его участников направилась к лагерю сторонников действующего президента Сербии Александра Вучича, который расположен в Пионерском парке напротив здания парламента. Там протестующие начали забрасывать полицейский кордон пиротехническими средствами и бутылками, а также подожгли несколько мусорных баков.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили демонстрантов по бульвару Короля Александра. Столкновения продолжились в районе здания юридического факультета Белградского университета, где протестующие пытались возводить баррикады из мусорных баков и продолжали бросать в полицейских камни и бутылки.

По данным полиции, в сегодняшнем антиправительственном митинге приняли участие 34,3 тыс. человек. Акция прошла на площади Славия. Участники протестов выкрикивали лозунги с критикой в адрес Вучича и требовали назначения досрочных выборов.