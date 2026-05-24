Советник главы Офиса президента (ОФ) Украины Михаил Подоляк допустил, что уже этой осенью боевые действия могут быть заморожены в случае неудачи летнего наступления российских войск. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам советника Офиса президента Украины, в настоящее время президент России Владимир Путин проводит летнюю наступательную кампанию «в надежде захвата новых территорий».

«Он проводит летнее наступление и считает, что достигнет возможности захватить или Малую Токмачку, или Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть – я говорю именно как модель – остановка активной фазы войны», – отметил Подоляк.

Он считает, что в случае провала российского наступления Украина сможет перейти к этапу урегулирования конфликта, который будет состоять из нескольких последовательных шагов.

В частности, речь идет о прекращении огня, предусматривающем полное прекращение ракетных и дроновых ударов, а также активных боевых действий на линии фронта.

Следующим этапом станет фиксация текущих позиций сторон, формирование линии разграничения и заморозка конфликта.

Завершающей стадией Подоляк назвал введение механизма контроля, предполагающего постоянный мониторинг ситуации и привлечение международных посредников.

Советник главы ОП добавил, что такой сценарий позволит отменить военное положение в стране и приступить к подготовке выборов.