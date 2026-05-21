В Баку 20 мая состоялось седьмое заседание Диалога по безопасности между Азербайджаном и Европейским Союзом (ЕС). Об этом сообщает АзерТАдж.

Участники обсудили состояние отношений между Азербайджаном и ЕС, а также вопросы внешней политики и безопасности. Стороны приветствовали активизацию контактов на высоком уровне, включая недавние визиты в республику главы Евросовета Антониу Кошты и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Отдельное внимание стороны уделили переговорам по новым «Приоритетам партнерства» и подготовке нового соглашения между Азербайджаном и ЕС. Также была подчеркнута важность поддержания регулярного диалога в рамках действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

Также обсуждались региональные и международные процессы, энергетическая безопасность и развитие Срединного коридора. В ЕС отметили роль Азербайджана в развитии региональной связанности и диверсификации энергопоставок. Евросоюз вновь подтвердил поддержку гуманитарного разминирования в Азербайджане и приветствовал продолжение сотрудничества по этому направлению.

Отдельной темой обсуждения стал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В ЕС приветствовали прогресс в азербайджано-армянском мирном процессе и выступили за продолжение диалога.

По итогам встречи стороны договорились расширить формат взаимодействия, переименовав его в Диалог Азербайджан – ЕС по вопросам политики и безопасности.

Сопредседателями заседания выступили помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей по политическим вопросам Олаф Скуг.