США официально попросили Литву, Польшу и Украину снять ограничения на транзит белорусского калия. Как сообщает «Радыё Свабода», Вашингтон аргументирует это необходимостью смягчить глобальный дефицит удобрений и снизить зависимость поставок от России.

В письме спецпредставителя США по Беларуси Джона Коула говорится, что после снятия американских санкций с «Беларуськалия» американские компании заинтересованы в закупке и транспортировке белорусской продукции через ЕС или Украину.

МИД Украины подтвердил получение обращения. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис также признал давление со стороны США по вопросу транзита.

Вашингтон считает, что закупка белорусского калия Западом может сократить доходы России от экспорта и транзита удобрений. В качестве компромисса США предложили направлять часть транзитных сборов в фонд поддержки самообороны Украины.

Санкции против белорусского калийного сектора были введены после инцидента с самолетом Ryanair в 2021 году и ужесточены после начала войны России против Украины. Несмотря на частичное смягчение американских ограничений в 2025 году, санкции ЕС против белорусского калия действуют как минимум до 2027 года.