Дипломатическая миссия посла Великобритании Фергуса Олда в Азербайджане завершилась. Об этом посол написал в своем аккаунте в X.
«Сегодня мой последний рабочий день в посольстве Великобритании в Азербайджане. Спасибо вам за всё! Азербайджан останется в моём сердце надолго после моего отъезда», — отметил он.
Bugün @ukinazerbaijan-da son iş günümdü.
Hər şey üçün təşəkkür edirəm! ❤️
Azərbaycan mən gedəndən sonra da uzun müddət qəlbimdə qalacaq.
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) May 22, 2026