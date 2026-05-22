Аппарат NASA Psyche выполнил гравитационный манёвр у Марса и сделал тысячи снимков планеты с необычного ракурса. Об этом сообщает CNN.

Миссия Psyche стартовала в октябре 2023 года. Конечной целью аппарата является металлический астероид 16 Psyche, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Учёные предполагают, что объект может быть обнажённым металлическим ядром древней планеты.

15 мая зонд пролетел рядом с Марсом, используя гравитацию планеты как космическую «рогатку» для ускорения и корректировки траектории. По словам руководителя навигации миссии Дона Хана, манёвр добавил аппарату около 1600 километров в час и изменил плоскость его орбиты примерно на один градус.

Во время сближения аппарат подошёл к поверхности Марса на расстояние 4609 километров. Специалисты активировали все научные приборы и камеры для проверки перед основной частью миссии.

Зонд сделал детальные снимки южного полюса Марса, кратеров и каньонов. На фотографиях также заметны протяжённые пылевые полосы на поверхности планеты.

Особенностью съёмки стал необычный угол обзора: при подлёте Марс выглядел как тонкий освещённый серп, а после пролёта — почти полностью освещённый диск.