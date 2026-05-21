Началась продажа билетов на маршруте Баку-Тбилиси-Баку. Об этом сообщает Qafqazinfo.

По данным издания, уже с первых минут открытия касс на Бакинском железнодорожном вокзале выстроилась очередь желающих приобрести билеты. Всего за короткое время было реализовано свыше 150 проездных документов.

Первый билет на рейс Баку–Тбилиси приобрела пассажирка Эльнара Расулова.

Первый поезд по данному маршруту отправится с Бакинского железнодорожного вокзала 25 мая в 23:10.

Оформить билеты можно на официальном сайте ADY (www.ticket.ady.az), через мобильное приложение «ADY Mobile», а также в железнодорожных кассах.

Пассажирам будут доступны вагоны классов «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс». С тарифами можно ознакомиться по ссылке.