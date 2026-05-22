Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не участвовать на саммите ЕАЭС в Казахстане является «определённым сигналом» о расстановке приоритетов Еревана.

По его словам, Россия не стремится к выходу Армении из ЕАЭС, и армянские власти также заявляют об отсутствии таких намерений. «Вы знаете, ситуация очень такая странная, нетривиальная, потому что никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и руководители Армении тоже заявляют, что они не хотят выходить из ЕАЭС», — сказал он «Вестям».

Оверчук подчеркнул, что Москва не может игнорировать курс Армении на интеграцию с ЕС, который, по его оценке, приобретает черты военно-политического блока, демонстрирующего враждебность по отношению к России.

Вице-премьер России также заявил, что Армения может лишиться ряда преференций, столкнуться с таможенными пошлинами и ростом цен на газ и энергию. «Они должны просто понимать, куда их ведут. Понятно, что возникнут таможенные пошлины, изменятся цены на газ, там еще на энергию. Ну, какие-то выгоды они потеряют. Может быть, им там дадут что-то, может, не дадут», — сказал Оверчук.