Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед выступила на церемонии закрытия 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13), подведя итоги недели глобальных дискуссий в столице Азербайджана. В своем заявлении она выразила глубокую благодарность правительству Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации мероприятия и ключевую роль в продвижении повестки устойчивого развития.
По словам замгенсека ООН, объявление 2026 года в Азербайджане Годом архитектуры и строительства вывело урбанистику на глобальный уровень. Азербайджан сегодня демонстрирует уникальный опыт восстановления, интеграции сообществ и преобразования территорий в двигатели экономического и культурного роста.
В своем выступлении Амина Мохаммед подчеркнула, что в эпоху, когда большая часть человечества сосредоточена в мегаполисах, современные города должны проектироваться с опорой на человека.
«Город — это архитектура приоритетов, где проектирование ставит человека в центр. Жизненные реалии и наше общее будущее — это, по большей части, история территориального планирования. А в ее основе лежит дом. Дом — это место, где начинается достоинство, это фундамент безопасной и продуктивной жизни», — заявила заместитель главы ООН.
Особое внимание представитель ООН уделила растущему климатическому давлению. Она отметила, что Баку является одним из старейших непрерывно населенных городов мира. Город стал идеальной площадкой для поиска решений, продемонстрировав собственную устойчивость и способность к обновлению.
Сильные дожди и грозы, обрушившиеся на Азербайджан в последние дни, Мохаммед назвала ярким напоминанием о том, что климатические изменения требуют немедленной мобилизации сил. С учетом прогнозируемого на 2026 год климатического феномена Эль-Ниньо, ООН призывает направлять инвестиции в долгосрочную устойчивость, укрепление инфраструктуры и создание надежных систем страхования для защиты населения от катастроф.
Мохаммед констатировала, что мир переживает беспрецедентный жилищный кризис, вызванный стремительной урбанизацией, климатическими шоками, неравенством и растущим числом конфликтов, которых сейчас больше, чем в любой период со времен Второй мировой войны.
По мнению замгенсека ООН, выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года невозможно без решения вопроса доступности жилья.
«Возьмите любую большую проблему нашего времени — и жилье окажется точкой, в которой они все сходятся. Доступное жилье требует чистой воды, санитарии и энергии. Обеспечьте людей достойным жильем — и вы обеспечите здоровье, образование, искоренение бедности, гендерное равенство и социальную инклюзию», — сказала Мохаммед, поблагодарив команду UN-Habitat и всю систему ООН за успешное проведение форума в Баку.
«Мы уезжаем из Баку с четким сигналом: следующее десятилетие реализации Новой программы развития городов не может быть похожим на предыдущее»,- заявила она.
«Нам нужно больше амбиций, больше финансирования, больше инклюзивности, больше действий и устойчивости, а также меньше терпения к разрыву между тем, что мы обещаем, и тем, что мы реально выполняем»,- сказала замгенсека ООН.
В завершение своего выступления заместитель генерального секретаря ООН призвала участников перенести «бакинские решения» в залы министерств, мэрии, общины и залы заседаний по всему миру, чтобы сделать города XXI века доступными для каждого.