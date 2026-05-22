Заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед выступила на церемонии закрытия 13-го Всемирного урбанистического форума (WUF13), подведя итоги недели глобальных дискуссий в столице Азербайджана. В своем заявлении она выразила глубокую благодарность правительству Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации мероприятия и ключевую роль в продвижении повестки устойчивого развития.​

По словам замгенсека ООН, объявление 2026 года в Азербайджане Годом архитектуры и строительства вывело урбанистику на глобальный уровень. Азербайджан сегодня демонстрирует уникальный опыт восстановления, интеграции сообществ и преобразования территорий в двигатели экономического и культурного роста.

​В своем выступлении Амина Мохаммед подчеркнула, что в эпоху, когда большая часть человечества сосредоточена в мегаполисах, современные города должны проектироваться с опорой на человека.

​«Город — это архитектура приоритетов, где проектирование ставит человека в центр. Жизненные реалии и наше общее будущее — это, по большей части, история территориального планирования. А в ее основе лежит дом. Дом — это место, где начинается достоинство, это фундамент безопасной и продуктивной жизни», — заявила заместитель главы ООН.

​Особое внимание представитель ООН уделила растущему климатическому давлению. Она отметила, что Баку является одним из старейших непрерывно населенных городов мира. Город стал идеальной площадкой для поиска решений, продемонстрировав собственную устойчивость и способность к обновлению.

​Сильные дожди и грозы, обрушившиеся на Азербайджан в последние дни, Мохаммед назвала ярким напоминанием о том, что климатические изменения требуют немедленной мобилизации сил. С учетом прогнозируемого на 2026 год климатического феномена Эль-Ниньо, ООН призывает направлять инвестиции в долгосрочную устойчивость, укрепление инфраструктуры и создание надежных систем страхования для защиты населения от катастроф.

​ Мохаммед констатировала, что мир переживает беспрецедентный жилищный кризис, вызванный стремительной урбанизацией, климатическими шоками, неравенством и растущим числом конфликтов, которых сейчас больше, чем в любой период со времен Второй мировой войны.

​По мнению замгенсека ООН, выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года невозможно без решения вопроса доступности жилья.

​«Возьмите любую большую проблему нашего времени — и жилье окажется точкой, в которой они все сходятся. Доступное жилье требует чистой воды, санитарии и энергии. Обеспечьте людей достойным жильем — и вы обеспечите здоровье, образование, искоренение бедности, гендерное равенство и социальную инклюзию», — сказала Мохаммед, поблагодарив команду UN-Habitat и всю систему ООН за успешное проведение форума в Баку.

«Мы уезжаем из Баку с четким сигналом: следующее десятилетие реализации Новой программы развития городов не может быть похожим на предыдущее»,- заявила она.

«Нам нужно больше амбиций, больше финансирования, больше инклюзивности, больше действий и устойчивости, а также меньше терпения к разрыву между тем, что мы обещаем, и тем, что мы реально выполняем»,- сказала замгенсека ООН.

​В завершение своего выступления заместитель генерального секретаря ООН призвала участников перенести «бакинские решения» в залы министерств, мэрии, общины и залы заседаний по всему миру, чтобы сделать города XXI века доступными для каждого.