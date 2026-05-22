Главный редактор Jerusalem Post Цвика Кляйн резко раскритиковал министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира после публикации видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд».

«Как израильтянин, я глубоко опозорен и омерзён жалкой, детской выходкой Итамара Бен-Гвира», — написал Кляйн в соцсети X.

По его словам, унизительный способ, которым министр снимал и высмеивал задержанных, «является позором для нации».

«Это не Израиль. Это наносит ущерб нашим солдатам и нашей стране. Не от нашего имени», — подчеркнул главный редактор Jerusalem Post.