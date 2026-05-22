Число пострадавших при атаке на здания колледжа в Старобельске увеличилось до 39, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, погибли четыре человека, тело одного из студентов спасатели извлекли при разборе завалов общежития.

11:04 Власти подконтрольной России части Луганской области Украины заявили, что в результате удара по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске пострадали 35 человек.

Всего в учебном заведении в момент удара находились 86 человек. Под завалами, которые разбирают спасатели, могут оставаться дети. Двоих пострадавших спасатели извлекли из-под завалов.

Также в Старобельске повреждены магазины, административные здания и частные дома, ранен мужчина.

Сообщается, что Старобельск атаковали украинские беспилотники.