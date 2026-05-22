Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, расположенном примерно в 700 километрах от украинской территории.

По его словам, украинские дальнобойные дроны продолжают атаки по объектам российской нефтепереработки и экспортной инфраструктуры.

«Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо», — заявил Зеленский.

Он также сообщил о действиях ВСУ по целям на оккупированных территориях Украины и анонсировал новые «дальнобойные санкции и мидлстрайки» в ответ на российские удары по украинским городам.

Кроме того, Зеленский заявил, что с начала 2026 года потери российской армии, по данным Киева, превысили 145 тысяч человек, включая почти 86 тысяч погибших.