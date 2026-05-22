WUF14 пройдет в Латинской Америке спустя 14 лет. Об этом заявила Мария Виктория Ромео Кабальера, чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Азербайджане, сообщает Minval Politika.

14-я сессия Всемирного форума городов (WUF) пройдет в 2028 году в столице Мексики — городе Мехико.

«У нас есть и представители Министерства по урбанистическому планированию, министры иностранных дел, а также множество коллег, которые представляют различные министерства и государственные органы. Мои коллеги, когда вернутся домой, сразу же начнут заниматься установленными задачами. Мы обещаем, что мы также будем привержены успешной организации форума. И совместно с UN-Habibat мы начнем координацию по установлению работы и vодели стратегических аспектов. И будем все работать по моделированию и подготовке к WUF14»,- отметила посол.