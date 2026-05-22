Посол Германии в Грузии Петер Фишер оказался в центре резкой критики со стороны грузинских властей. Председатель парламента Шалва Папуашвили обвинил дипломата в распространении недостоверной информации, подрыве авторитета дипломатической службы и поддержке радикально настроенной оппозиции.

Комментируя слова Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны официального Тбилиси, Папуашвили призвал его «прекратить лгать и поощрять насилие».

По мнению спикера парламента, за три года работы в стране немецкий дипломат нанес серьезный ущерб отношениям между Грузией и Германией, которые выстраивались на протяжении десятилетий. Он также заявил, что в грузинском обществе Фишер ассоциируется с дезинформацией, пропагандой и оправданием насилия, назвав происходящее прискорбным.