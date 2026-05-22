ВСУ впервые с 2023 года смогли перейти в успешное наступление и вернуть около 400 кв. км территории после отключения российских войск от нелегально используемых терминалов Starlink. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона для Конгресса США, на который обратил внимание Bloomberg.

По данным американской разведки, после деактивации тысяч терминалов Starlink боевые возможности российской армии были «временно, но значительно ослаблены». Российские военные использовали систему для координации ударов дронов и связи в условиях подавления коммуникаций.

В феврале 2026 года SpaceX ввела географические ограничения, сделав нелегальные терминалы в зоне боевых действий бесполезными. Уже в марте аналитики зафиксировали падение трафика Starlink в Украине примерно на 75%.

На этом фоне, как отмечает WSJ, февраль стал первым месяцем с 2023 года, когда Украина вернула больше территории, чем потеряла.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что перелом на фронте обеспечили отключение Starlink и удары дронами средней дальности. Основная часть возвращённых территорий — поля и небольшие сёла в Запорожской и Днепропетровской областях.

Дополнительным ударом для российских войск стала и возможная блокировка Telegram, который активно использовался для координации. В феврале российские военные даже просили Роскомнадзор не ограничивать работу мессенджера в зоне войны.

При этом Пентагон подчёркивает: несмотря на локальные успехи Киева, российская армия по-прежнему сохраняет общее преимущество над ВСУ по большинству ключевых показателей, включая численность.