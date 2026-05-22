Лидер партии «Сильная Армения», российский олигарх Самвел Карапетян заявил, что в случае своего избрания премьер-министром он готов пойти по пути выхода Армении из состава ОДКБ, если выяснится, что организация не приносит пользы.

«В первую очередь мы исследуем процессы того, почему ОДКБ повела себя так, почему Россия повела себя так. Если увидим, что это, как вы [журналист] сказали, бессмысленная организация, то, конечно же, выйдем», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что, возможно, причина проблем в том, что именно власти Армении не смогли сотрудничать с ОДКБ.