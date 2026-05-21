Заявления белорусского президента Александра Лукашенко по поводу встречи с главой Украины Владимиром Зеленским ничего не значат, так как Беларусь с 2022 года стала плацдармом для российской агрессии. Об этом сказал советник украинского президента Дмитрий Литвин.

«Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него «готовилось нападение». О чем тут говорить», – заявил Литвин журналистам.

Кроме того, советник украинского президента рассказал, что Зеленский в четверг был в Славутиче, вблизи границы с Беларусью, и общался с общинами по вопросам безопасности.

18:05

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Беларуси и обсудить проблемы двусторонних отношений.

«Если он (Зеленский) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке – Украины, Беларуси – я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Напомним, в четверг президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели видеозвонок в ходе совместной тренировки ядерных сил.