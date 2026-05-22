Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом на данный момент не ведутся, однако США сохраняют готовность выступать посредником в дипломатическом процесс. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на полях совещания глав МИД стран НАТО в Стокгольме.

«Таких переговоров в настоящее время не ведется. Но мы надеемся, что это изменится», – сказал Рубио журналистам.

При этом он выразил сожаление, что переговоры не привели к какому-либо результату, однако США «сохраняют готовность к тому, чтобы продолжать играть эту роль». По его словам, «если кто-то другой хочет заняться этим, то им следует это сделать».

Он особо отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы участвовать «в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят».

Он также указал, что российско-украинская война не имеет военного решения и может завершиться исключительно путем переговоров.