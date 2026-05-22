Французские следователи провели обыски в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце по делу об организации памятных мероприятий в Пантеоне. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

«В четверг, 21 мая, два следственных судьи по финансовым делам Парижа провели обыск в Елисейском дворце», – отмечает издание.

По данным газеты, предметом расследования стали обстоятельства заключения ряда государственных контрактов с компанией Shortcut Events. В последние годы именно эта фирма занималась подготовкой церемоний захоронения в Пантеоне останков выдающихся деятелей, проходивших при участии президента Франции.