Свадьба старшего сына президента США Дональд Трамп-младший пройдет в эти выходные на небольшом острове на Багамах, сообщает CNN.

47-летний Трамп-младший женится на модели Беттина Андерсон. По данным источников, церемония будет закрытой — приглашены только близкие друзья и родственники, не более 50 человек.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не посетит свадьбу. Он ранее отмечал, что постарается приехать, но сейчас «не самое подходящее время» на фоне международной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана.

О помолвке Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон было объявлено в декабре 2025-го. Сообщалось, что 47-летний сын президента и 38-летняя модель встречаются с 2024 года. До этого он был в отношениях с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, нынешним послом США в Греции. До этого господин Трамп-младший был женат на Ванессе Хэйдон. Они прожили вместе 12 лет и развелись в 2018 году. У них пятеро детей.